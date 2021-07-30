В Ростовской области фура столкнулась с иномаркой. Авария произошла 1 августа в районе посёлка Абрикосовый.По информации очевидцев, девушка за рулём иномарки вместе со своей пассажиркой ехали по трассе Волгодонск - Ростов. Не заметив поворотник большегруза водитель легковушки пошла на обгон. В аварийной ситуации она не справилась с управлением и въехала в грузовик.От удара машину унесло в кювет буквально в метре от столба. К счастью, девушка и её пассажирка остались живы. Они отделались ссадинами и ушибами. По словам свидетелей их спасли от смерти ремни безопасности.Машине повезло меньше. Вся передняя часть авто полностью разрушена. У легковушки выбито лобовое стекло, смят капот и отпал бампер. Восстановлению машина не подлежит.Ехать вместе со скорой в больницу девушка не стала. Вместе с очевидцами она вытащила из тела самые крупные осколки, перевязала раны и уехала на попутной машине. Состояние её пассажирки не уточняется.