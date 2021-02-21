В Ростовской области двое детей пострадали в ДТП на трассе. Авария случилась около 19 часов 23 февраля на Жуковском шоссе в Волгодонске.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, женщина-водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ-2174», по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила выезд на «встречку». Там произошло столкновение с автомобилем «Киа Сид» под управлением мужчины 34 лет.- В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и пассажиры «Киа» - 34-летняя женщина, а также дети 8 и 11 лет, - сообщили в ведомстве. - Пострадавшие были пристегнуты ремнём безопасности. Проводится проверка.