В Ростовской области девушка за рулем «Хонды Цивик» сбила пешехода





В Новочеркасске автомобилистка на «Хонде Цивик» сбила пешехода. ДТП случилось 29 января примерно в 18 часов на улице Погодина.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 29-летняя девушка проезжала мимо дома № 22/2. Она наехала на 53-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



- С травмами потерпевшего доставили в больницу, - добавили в ведомстве. – По факту происшествия проводится проверка.