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В Ростовской области девушка за рулем «Хонды Цивик» сбила пешехода

В Ростовской области девушка за рулем «Хонды Цивик» сбила пешехода

В Новочеркасске автомобилистка на «Хонде Цивик» сбила пешехода. ДТП случилось 29 января примерно в 18 часов на улице Погодина.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 29-летняя девушка проезжала мимо дома № 22/2. Она наехала на 53-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- С травмами потерпевшего доставили в больницу, - добавили в ведомстве. – По факту происшествия проводится проверка.

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