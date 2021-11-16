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В Ростовской области без вести пропал 15-летний подросток

В Ростовской области без вести пропал 15-летний подросток
В Ростове ушел из дома и не вернулся 15-летний подросток. О том, где может находиться Артур Хасанов, неизвестно с 1 ноября.

Парень вышел из дома в Ростове и пропал. Когда Артур не появился ни вечером, ни утром следующего дня, родные забеспокоились. Они обратились в полицию с заявлением о его пропаже. В поисках участвовали волонтеры поискового отряда.

Пропавшему на вид - около 15 лет, рост - 164 сантиметра, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Был одет в камуфляжную куртку, черный свитер, черные джинсы, обут в черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба позвонить в полицию или по номерам волонтеров: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: rostov.ru
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