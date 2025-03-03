В Ростовской области 72-летний мужчина погиб в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области пенсионер погиб в ДТП. Авария произошла 2 марта на трассе Новочеркасск – Багаевская около 05:00.Предварительно, авария случилась на 10-м километре автодороги. 23-летний парень на «Ладе Приоре» выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с «Шевроле Авео», за рулем которого был 72-летний водитель.- Водитель «Шевроле Авео» скончался до приезда «скорой». Также с травмами в больницу доставили водителя «Лады Гранты».