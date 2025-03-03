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В Ростовской области 72-летний мужчина погиб в ДТП

В Ростовской области 72-летний мужчина погиб в ДТП
На трассе в Ростовской области пенсионер погиб в ДТП. Авария произошла 2 марта на трассе Новочеркасск – Багаевская около 05:00.

Предварительно, авария случилась на 10-м километре автодороги. 23-летний парень на «Ладе Приоре» выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с «Шевроле Авео», за рулем которого был 72-летний водитель.

- Водитель «Шевроле Авео» скончался до приезда «скорой». Также с травмами в больницу доставили водителя «Лады Гранты».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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