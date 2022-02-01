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В Ростовской области 49-летняя женщина попала под колеса иномарки

В Ростовской области 49-летняя женщина попала под колеса иномарки
В Ростовской области женщина-пешеход попала в больницу после ДТП с иномаркой. Авария случилась 3 февраля в Азове.

Предварительно известно, что 29-летний парень на машине марки «Форд Фокус» ехал по улице Кандаурова. На перекрестке он поворачивал налево и не пропустил женщину, которая вышла на проезжую часть, когда у нее загорелся «зеленый». В результате она оказалась под колесами иномарки.

- С травмами различной степени 49-летняя женщина доставлена в больницу, - сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.
Фото: Геннадий Правдюков.
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