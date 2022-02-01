В Ростовской области 49-летняя женщина попала под колеса иномарки

Фото: Геннадий Правдюков.

В Ростовской области женщина-пешеход попала в больницу после ДТП с иномаркой. Авария случилась 3 февраля в Азове.Предварительно известно, что 29-летний парень на машине марки «Форд Фокус» ехал по улице Кандаурова. На перекрестке он поворачивал налево и не пропустил женщину, которая вышла на проезжую часть, когда у нее загорелся «зеленый». В результате она оказалась под колесами иномарки.- С травмами различной степени 49-летняя женщина доставлена в больницу, - сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.