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В Ростовской области 45 человек тушили школу

В Ростовской области 45 человек тушили школу
В Ростовской области 45 спасателей тушили школу. ЧП случилось 9 июля около 17:00.

Возгорание произошло в Цимлянском районе, в станице Калининской. Огонь распространился практически по всему периметру. Окутаны пламенем оказались 300 квадратных метров здания школы. У деревянной школы от жара почти полностью опала крыша.

- Для тушения пожара привлекли 14 единиц техники и 45 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС.

К счастью, в это время уроков не было, поэтому эвакуацию проводить не пришлось. Никто из учеников, учителей и других школьных работников не пострадал.

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