В Ростовской области 45 человек тушили школу

В Ростовской области 45 спасателей тушили школу. ЧП случилось 9 июля около 17:00.Возгорание произошло в Цимлянском районе, в станице Калининской. Огонь распространился практически по всему периметру. Окутаны пламенем оказались 300 квадратных метров здания школы. У деревянной школы от жара почти полностью опала крыша.- Для тушения пожара привлекли 14 единиц техники и 45 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС.К счастью, в это время уроков не было, поэтому эвакуацию проводить не пришлось. Никто из учеников, учителей и других школьных работников не пострадал.