В Ростовкой области в ДТП погибло двое и один пострадал

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП погибло двое и один пострадал. Авария произошла в Неклиновском районе 19 апреля.Примерно в 19:30 по проезжей части недалеко от села Троицкое ехал 65-летний мужчина на «Шевроле Спарк». Предварительно, он не уступил дорогу при повороте налево «Хендай Соната», за рулем которой был 53-летний водитель. Столкновения избежать не удалось. От удара транспортные средства отбросило в разные стороны.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водитель и 54-летний пассажир погибли «Шевроле Спарк». Водитель «Хендай Соната» пострадал и был госпитализирован.