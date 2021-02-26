В Ростове задержали женщину, задушившую 99-летнюю бабушку

В Ростове-на-Дону задержали 34-летнюю женщину, которая задушила 99-летнюю бабушку. Злоумышленница подозревается в убийстве престарелой жительницы Геленджика.Согласно материалам дела, происшествие случилось 25 февраля в Кабардинке. Подозреваемая вместе с молодым человеком выпивала в съёмной комнате у местной жительницы. После того как мужчина ушёл спать, женщина решила навестить пенсионерку, которая жила в соседнем домике. Между ними завязалась словесная перепалка, и злоумышленница начала душить старушку: сначала подушкой, а затем - поясом от халата.Когда бабушка осталась лежать без признаков жизни, подозреваемая обыскала дом и, найдя 35 тысяч рублей, скрылась с места преступления в неизвестном направлении. Мёртвую пожилую женщину нашла на следующие сутки сиделка.Подозреваемую в убийстве задержали 26 февраля в донской столице. В отношении неё избирается мера пресечения.