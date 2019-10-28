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В Ростове задержали уличного грабителя-рецидивиста

В Ростове задержали уличного грабителя-рецидивиста
В Ростове полицейские задержали уличного грабителя. Арестовать подозреваемого удалось 25 октября.

Ранее в полицию обратилась женщина и рассказала, что на улице в Пролетарском районе города к ней подбежал незнакомец и сорвал с шеи цепочку.
- По подозрению в совершении грабежа был задержан 26-летний безработный житель Ростова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Ранее он уже был судим за кражу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские устанавливают других потерпевших от рук налётчика. Тем, кто узнал мужчину на фотографии, необходимо обратиться в дежурную часть Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону по номерам: 8 (863) 249-13-02 или Дежурную часть Отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону 8 (863) 249-47-02.

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