В Ростове восьмилетняя девочка попала в ДТП по пути на тренировку

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В Ростове-на-Дону восьмилетняя девочка, которая на самокате ехала на тренировку по плаванию, попала в аварию. ДТП случилось днем 20 мая на улице Орефьева, 87.По предварительным данным, девочка ехала на тренировку по плаванию. Никого из взрослых с ней не было. Ребенок выехал на проезжую часть и попал под колеса «ВАЗ-2114». За рулем отечественной легковушки был 40-летний мужчина. Он не смог вовремя затормозить и сбил девочку.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии школьницу увезли в больницу с травмами разной степени тяжести. В этой ситуации больше вопросов к родителям, которые отпускают ребенка одного на самокате. Это крайне опасно, учитывая то, с какой скоростью пролетают автомобили по дорогам.