В Ростове водитель врезался в припаркованный «Мерседес» и скрылся с места ДТП



Фото: vk.com/rostovnadonu

В Ростове разыскивается автовладелец, устроивший ДТП в центре города. Авария произошла около 8 утра 29 декабря.



По предварительным данным, водитель «Рено Дастер» в районе дома № 58 по улице Темерницкой не справился с управлением. Кроссовер влетел в припаркованный «Мерседес спринтер».



Когда на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, водителя там уже не было. Автовладелец скрылся, бросив машину.

- Водитель автомобиля «Рено Дастер» устанавливается, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Пострадавших нет.



Напомним, сегодня ночью ещё одно ДТП произошло в районе Театральной площади. Там столкнулись «Киа Рио» и «Лада Приора».



