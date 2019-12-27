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В Ростове водитель врезался в припаркованный «Мерседес» и скрылся с места ДТП

В Ростове водитель врезался в припаркованный «Мерседес» и скрылся с места ДТП
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове разыскивается автовладелец, устроивший ДТП в центре города. Авария произошла около 8 утра 29 декабря.

По предварительным данным, водитель «Рено Дастер» в районе дома № 58 по улице Темерницкой не справился с управлением. Кроссовер влетел в припаркованный «Мерседес спринтер».

Когда на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, водителя там уже не было. Автовладелец скрылся, бросив машину.
- Водитель автомобиля «Рено Дастер» устанавливается, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Пострадавших нет.

Напомним, сегодня ночью ещё одно ДТП произошло в районе Театральной площади. Там столкнулись «Киа Рио» и «Лада Приора».

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