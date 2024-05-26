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В Ростове водитель «Мерседеса» устроил ДТП с пострадавшим, врезавшись в автобус

В Ростове водитель «Мерседеса» устроил ДТП с пострадавшим, врезавшись в автобус
В Ростове-на-Дону водитель легковушки устроил аварию с пострадавшим. ДТП случилось 26 мая около 05:30 на пересечении улиц Вятской/Сальской.

Этим ранним утром 28-летний парень за рулем «Мерседеса» ехал по Вятской. На перекрестке он не уступил дорогу ПАЗу и на скорости врезался в него. Удар был настолько мощным, что легковушку отбросило на столб. Оба транспорта получили механические повреждения. Больше всего досталось «немцу». Переднюю часть «Мерседеса» разворотило так, что запчасти рассыпались по дороге.

— В результате аварии пострадал 28-летний пассажир легковушки, — добавили в УГИБДД по Ростовской области.

Водитель «Мерседеса» отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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