В Ростове водитель «Мерседеса» устроил ДТП с пострадавшим, врезавшись в автобус

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель легковушки устроил аварию с пострадавшим. ДТП случилось 26 мая около 05:30 на пересечении улиц Вятской/Сальской.Этим ранним утром 28-летний парень за рулем «Мерседеса» ехал по Вятской. На перекрестке он не уступил дорогу ПАЗу и на скорости врезался в него. Удар был настолько мощным, что легковушку отбросило на столб. Оба транспорта получили механические повреждения. Больше всего досталось «немцу». Переднюю часть «Мерседеса» разворотило так, что запчасти рассыпались по дороге.— В результате аварии пострадал 28-летний пассажир легковушки, — добавили в УГИБДД по Ростовской области.Водитель «Мерседеса» отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.