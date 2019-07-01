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В Ростове водитель «ГАЗели» сбил пенсионерку

В Ростове водитель «ГАЗели» сбил пенсионерку
Фото: Stv24.tv
На улице Портовой в Ростове в ДТП пострадала 58-летняя женщина. Дорожное происшествие случилось вечером 2 июля.

По предварительной информации, 28-летний водитель «ГАЗели» ехал по 2-му Поселковому переулку. Грузовик остановился на светофоре. Когда загорелся зелёный сигнал, автомобиль тронулся с места и начал поворачивать в сторону улицы Портовой. В этот момент на пешеходный переход вышла пенсионерка, водитель не смог резко затормозить и сбил женщину.

От удара пенсионерка упала на землю. Очевидцы происшествия вызвали «скорую». Свидетели ДТП пытались оказать пострадавшей помощь до прибытия медиков.

По словам водителя, во время поворота он отвлекся на другие автомобили и не заметил пешехода.

Прибывшие на место медики доставили женщину в больницу.

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