Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове таксист украл телефон у клиентки автосервиса

В Ростове таксист украл телефон у клиентки автосервиса
В Ростове-на-Дону 22-летний водитель такси украл смартфон у клиентки автосервиса. ЧП произошло в Ленинском районе города.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, девушка приехала в мастерскую для замены запчастей. Когда автоледи пошла оплачивать услуги, из ее машины пропал телефон. О случившемся она сообщила в полицию.

Прибывшие правоохранители просмотрели камеры наблюдения и вычислили предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний водитель такси, который обслуживался на этом же СТО.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ведомстве. – Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.