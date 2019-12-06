В Ростове таксист украл телефон у клиентки автосервиса



В Ростове-на-Дону 22-летний водитель такси украл смартфон у клиентки автосервиса. ЧП произошло в Ленинском районе города.



По данным ГУ МВД по Ростовской области, девушка приехала в мастерскую для замены запчастей. Когда автоледи пошла оплачивать услуги, из ее машины пропал телефон. О случившемся она сообщила в полицию.



Прибывшие правоохранители просмотрели камеры наблюдения и вычислили предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний водитель такси, который обслуживался на этом же СТО.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ведомстве. – Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.