В Ростове собака набросилась на прохожего



В Ростове-на-Дону собака набросилась на прохожего. Происшествие случилось еще 16 мая в районе главного автовокзала. Об истории нападения животного ростовчанин рассказал в социальной сети.



По словам пострадавшего, к нему подбежал пес в ошейнике и укусил за ногу. Потрепав за конечность прохожего, собака быстро убежала.

После нападения парню пришлось ехать в больницу, чтобы медики обработали ему рану. Кроме того, ростовчанину теперь сделают плановых шесть прививок от бешенства.

