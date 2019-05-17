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В Ростове собака набросилась на прохожего

В Ростове собака набросилась на прохожего
В Ростове-на-Дону собака набросилась на прохожего. Происшествие случилось еще 16 мая в районе главного автовокзала. Об истории нападения животного ростовчанин рассказал в социальной сети.

По словам пострадавшего, к нему подбежал пес в ошейнике и укусил за ногу. Потрепав за конечность прохожего, собака быстро убежала.
После нападения парню пришлось ехать в больницу, чтобы медики обработали ему рану. Кроме того, ростовчанину теперь сделают плановых шесть прививок от бешенства.
В Ростове собака набросилась на прохожего

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