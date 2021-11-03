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Ростовчанин на «семерке» провалился в глубокую яму на дороге

Ростовчанин на «семерке» провалился в глубокую яму на дороге
В Ростове мужчина на «семерке» провалился в яму на дороге. Инцидент произошел на улице 13-я Линия ночью 3 ноября.

На этом участке дороги проводили ремонт водопроводных труб. Рабочим пришлось повредить часть асфальта. Проезжавший по улице водитель «ВАЗ-2107» из-за огромных луж и отсутствия ограждений вокруг ямы угодил в нее одной стороной автомобиля. На помощь к мужчине пришли прохожие, машину быстро достали.

Как сообщили в АО «Ростовводоканал», ремонтные работы завершены, и вскоре на этом участке яму залатают.
Фото: rostovrnd.
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