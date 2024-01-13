Автокофейня сгорела на Театральной площади в Ростове

Фото: соцсети Тютина

Вечером 13 января в центре Ростова сгорела автокофейня. Происшествие случилось рядом с парком имени Октябрьской Революции.По словам очевидцев, машина вспыхнула около 18:00. Пламя за считанные минуты охватил все транспортное средство. Вскоре на место приехали шесть пожарных на трех автоцистернах. Специалисты потушили огонь примерно за 20 минут.- В происшествии никто не пострадал, - заявили в ГУ МЧС по Ростовской области.Из-за чего произошло возгорание, пока не известно. Теперь владельцам кофейни на колесах придется посчитать сумму ущерба.