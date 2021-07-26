В Ростове мужчина ушел на рыбалку и пропал без вести
В Ростове-на-Дону разыскивают 60-летнего мужчину. Сергей Румянцев ушел на рыбалку днем 27 июля и с тех пор не вернулся.
Пропавший живет в одном из частных домов на улице Всесоюзной Железнодорожного района. Как сообщил DonDay.ru, в тот день Сергей отправился на рыбалку. Когда мужчина не вернулся к вечеру домой, родные забили тревогу. Они бросились искать Сергея, но не смогли найти.
Родственники пропавшего обратились за помощью к спасателям. Те обнаружили на берегу вещи мужчины. Специалисты пытались отыскать рыбака в реке, однако пока им не удалось найти Сергея Румянцева. Поиски 60-летнего мужчины продолжаются.