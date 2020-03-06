В Ростове пропала пожилая женщина с проблемами ориентации в пространстве



В Ростове без вести пропала пожилая местная жительница. О пропаже ростовчанки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



88-летняя Нина Ивановна Назаренко проживает в Железнодорожном районе города. Днём 10 марта она ушла в неизвестном направлении. Так как пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве, родные обратились за помощью в её розыске к волонтёрам.



Рост пропавшей - около 150 сантиметров. У неё худощавое телосложение, серые глаза, короткие седые волосы. Из дома женщина ушла в чёрном драповом пальто с серыми вставками и чёрных ботинках. На голове может быть платок.



Всех, кто знает, где находится Нина Ивановна Назаренко или видел её, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.