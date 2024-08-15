В Ростове на 40-летия Победы в доме горела газовая труба

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове на 40-летия Победы горела газовая труба. Пожар случился 15 августа около 14:40 на проспекте 40-летия Победы.Предварительно, в жилом доме вспыхнула газовая труба. После этого огонь перекинулся на кровлю постройки. Очевидцы заметили пламя и вызвали сотрудников МЧС. Как сообщили очевидцы, сотрудники газовой службы просили хозяев квартир перекрыть газ и покинуть помещение.Для тушения привлекали четыре спасателя на одной автоцистерне. К счастью, в результате пожара пострадавших не оказалось.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что потушить огонь удалось за 20 минут.