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В Ростове на 40-летия Победы в доме горела газовая труба

В Ростове на 40-летия Победы в доме горела газовая труба
В Ростове на 40-летия Победы горела газовая труба. Пожар случился 15 августа около 14:40 на проспекте 40-летия Победы.

Предварительно, в жилом доме вспыхнула газовая труба. После этого огонь перекинулся на кровлю постройки. Очевидцы заметили пламя и вызвали сотрудников МЧС. Как сообщили очевидцы, сотрудники газовой службы просили хозяев квартир перекрыть газ и покинуть помещение.

Для тушения привлекали четыре спасателя на одной автоцистерне. К счастью, в результате пожара пострадавших не оказалось.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что потушить огонь удалось за 20 минут.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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