В Ростове потушили пожар в исследовательском центре онкологии
В Ростове потушили пожар в национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ). Спасателям удалось ликвидировать возгорание на улице 14-я Линия, 63.
ЧП случилось утром 2 февраля в рентген-кабинете. Из медучреждения вывели 14 человек, а на место вызвали пожарных. К счастью, никто из них не пострадал. Причина пожара станет известна позже.
НМИЦ является одним из главных онкологических медицинских учреждений Юга России. В центре работают порядка 200 медиков, среди которых 20 - заслуженные академики и врачи.