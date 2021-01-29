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В Ростове потушили пожар в исследовательском центре онкологии

В Ростове потушили пожар в исследовательском центре онкологии
В Ростове потушили пожар в национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ). Спасателям удалось ликвидировать возгорание на улице 14-я Линия, 63.

ЧП случилось утром 2 февраля в рентген-кабинете. Из медучреждения вывели 14 человек, а на место вызвали пожарных. К счастью, никто из них не пострадал. Причина пожара станет известна позже.

НМИЦ является одним из главных онкологических медицинских учреждений Юга России. В центре работают порядка 200 медиков, среди которых 20 - заслуженные академики и врачи.

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