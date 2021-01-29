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В ростовском медцентре онкологии загорелся рентгеновский кабинет

В ростовском медцентре онкологии загорелся рентгеновский кабинет
В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии произошел пожар. Происшествие случилось утром 2 февраля на улице 14-я Линия, 63.

Очагом возгорания стал рентгеновский кабинет, находящийся на первом этаже медцентра. Из учреждения стали выводить людей, пока пламя распространялось по всей площади кабинета. К счастью, никто из сотрудников и пациентов не пострадал.

- Эвакуированы 14 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В настоящее время пожар локализован. О причине случившегося станет известно позже.

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