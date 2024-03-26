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В Ростове под колесами автобуса погиб мужчина

В Ростове под колесами автобуса погиб мужчина
В Ростове под колесами автобуса погиб местный житель. Авария произошла утром 26 марта на улице Киргизской.

Происшествие случилось около 9:00. Водитель автобуса № 96 ехал по направлению в сторону проспекта Сельмаш. В это время в районе дома № 43/26в в неположенном месте дорогу перебегал ростовчанин. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. Мужчина ударился головой о лобовую часть автобуса. Пешеход был госпитализирован.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мужчина скончался в больнице.
Фото: Donday.
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