В Ростове под колесами автобуса погиб мужчина

Фото: Donday.

В Ростове под колесами автобуса погиб местный житель. Авария произошла утром 26 марта на улице Киргизской.Происшествие случилось около 9:00. Водитель автобуса № 96 ехал по направлению в сторону проспекта Сельмаш. В это время в районе дома № 43/26в в неположенном месте дорогу перебегал ростовчанин. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. Мужчина ударился головой о лобовую часть автобуса. Пешеход был госпитализирован.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мужчина скончался в больнице.