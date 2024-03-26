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В Ростове автобус с пассажирами сбил пешехода, который перебегал дорогу

В Ростове автобус с пассажирами сбил пешехода, который перебегал дорогу
В Ростове-на-Дону мужчина попал под колеса автобуса. Авария случилась 26 марта на площади Чкалова.

Как сообщили очевидцы, авария произошла около 9:00. Водитель автобуса № 96 не успел притормозить, когда проезжую часть перебегал мужчина, и сбил его с ног. На место вызвали скорую помощь. Медики увидели, как посреди дороги неподвижно лежит человек и тяжело дышит.

В результате аварии мужчина пострадал. Его с травмами доставили в больницу. Водителю общественного транспорта пришлось высадить пассажиров и ждать сотрудников ГИБДД.

В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали случившееся происшествие.
Фото: DonDay
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