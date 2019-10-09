В Ростове не вернулась домой 14-летняя школьница





В Ростове пропала без вести 14-летняя девочка. Утром 11 октября Светлана Хачатурян ушла из своего дома на улице 25-я Линия и до сих пор не вернулись.



Родители забили тревогу после того, как не смогли связаться со школьницей. Не теряя времени, они обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Дон». Добровольцы распространили фотографию с приметами пропавшей в соцсетях и приступили к поиску. Сейчас волонтёры прочёсывают район, где пропал подросток.



Приметы пропавшей: на вид девочке 14-15 лет, рост около 158 сантиметров. У Светланы среднее телосложение, смуглая кожа, карие глаза и тёмно-русые волосы со светлыми концами.



Когда школьница ушла из дома, на ней была куртка-бомбер, чёрные брюки и чёрно-белые кроссовки. С собой у неё были рюкзак, телефон и паспорт.



Всех, кто видел Светлану Хачатурян или знает, где она находится, просят сообщить по телефону: 8-951-500-96-13.