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В Ростове не вернулась домой 14-летняя школьница

В Ростове не вернулась домой 14-летняя школьница

В Ростове пропала без вести 14-летняя девочка. Утром 11 октября Светлана Хачатурян ушла из своего дома на улице 25-я Линия и до сих пор не вернулись.

Родители забили тревогу после того, как не смогли связаться со школьницей. Не теряя времени, они обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «Дон». Добровольцы распространили фотографию с приметами пропавшей в соцсетях и приступили к поиску. Сейчас волонтёры прочёсывают район, где пропал подросток.

Приметы пропавшей: на вид девочке 14-15 лет, рост около 158 сантиметров. У Светланы среднее телосложение, смуглая кожа, карие глаза и тёмно-русые волосы со светлыми концами.

Когда школьница ушла из дома, на ней была куртка-бомбер, чёрные брюки и чёрно-белые кроссовки. С собой у неё были рюкзак, телефон и паспорт.

Всех, кто видел Светлану Хачатурян или знает, где она находится, просят сообщить по телефону: 8-951-500-96-13.

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