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В Ростове на Западном прицеп посреди дороги завалился на бок

В Ростове на Западном прицеп посреди дороги завалился на бок
В Ростове посреди проезжей части прицеп завалился на бок. ЧП случилось утром 15 сентября.

По словам очевидцев, водитель грузовика перевозил семечки. Прицеп завалился на бок в районе дома № 107 на улице Всесоюзной. Груз рассыпался по проезжей части.

В УГИБДД по Ростовской области не смогли дать оперативный комментарий по поводу случившегося.

Тем временем из-за ЧП на Всесоюзной образовалась пробка на участке от улицы Малиновского в сторону центра. Ее протяженность составляет около 1,5 километра. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать затора.
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