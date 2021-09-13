В Ростове на Западном прицеп посреди дороги завалился на бок

В Ростове посреди проезжей части прицеп завалился на бок. ЧП случилось утром 15 сентября.По словам очевидцев, водитель грузовика перевозил семечки. Прицеп завалился на бок в районе дома № 107 на улице Всесоюзной. Груз рассыпался по проезжей части.В УГИБДД по Ростовской области не смогли дать оперативный комментарий по поводу случившегося.Тем временем из-за ЧП на Всесоюзной образовалась пробка на участке от улицы Малиновского в сторону центра. Ее протяженность составляет около 1,5 километра. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать затора.