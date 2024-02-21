В Ростове в районе Ленинакан загорелся гараж

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В Ростове-на-Дону, в районе Ленинакан на улице 5-й Процветания, произошел пожар, в результате которого сгорел гараж. Инцидент случился 21 февраля около 16:00 возле дома № 13/46.Поначалу пламя охватило всё помещение в течение нескольких минут, создавая черные столбы дыма, видимые даже из других районов города. Свидетели сразу же позвонили в пожарную службу.На место прибыли 14 спасателей и три единицы специальной техники. Благодаря их оперативному вмешательству удалось предотвратить распространение огня на близлежащие жилые дома, что представляло серьезную угрозу. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.- Площадь сгоревшего помещения составила 30 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.