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В Ростове на Театральной площади один из колоколов стелы снова свалился

В Ростове на Театральной площади один из колоколов стелы снова свалился
От стелы на Театральной площади снова отвалился колокол. Инцидент произошел вечером 9 октября.

Соцсети буквально взорвала новость о лежащем у подножия стелы колоколе. Его увидели гуляющие неподалеку люди. Как оказалось, при падении колокол был поврежден, от него откололся небольшой фрагмент. Также в Сети появилось видео, где с упавшим колоколом развлекаются подростки. Они скидывают громадину с лестницы и громко над этим смеются.



Подобное происходит не в первый раз. Колокол падал и в 2015 году.

Примечательно, что по данным портала госзакупок, на капремонт мемориального комплекса с 2019 года выделено более 40 млн рублей.

Стела и ее композиции были установлены на Театральной площади 8 мая 1983-го. Мемориал - это символ освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.

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