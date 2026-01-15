Новости
В Ростовской области проведут проверку загрязнения Мокро-Соленовской балки

В Ростовской области отреагировали на сообщения о возможном загрязнении Мокро-Соленовской балки в Волгодонске. На этой неделе местные жители сообщили об изменении цвета воды в водоеме.

По словам очевидцев, в балку впадает поток мутной воды, разделённый по цвету на две части: одна сторона – коричневая, другая – светло-молочная. Сообщения об изменении цвета воды появились в местных СМИ.

В связи с этим, специалисты "ДСиГХ" и водоканала провели обследование балки и взяли пробы сточных вод из ливневой канализации ВК-6 для лабораторного анализа.

-Планируем получить результаты лабораторно-инструментальных исследований до 20 января, – заявили представители предприятий.
Фото: ДСиГХ
