Задержанный в Новошахтинске мужчина мог умереть от наркотического опьянения

Фото: Rostov.ru

Стали известны подробности смерти местного жителя в отделении полиции. Днем 11 января мужчина погиб в отделении полиции.Напомним, днем 11 января женщина сообщила о грабеже в полицию. Якобы мужчина украл ее телефон и деньги. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел.Там он почувствовал себя плохо. Сотрудники вызвали скорую помощь на место, но спасти его не удалось. Предварительно, он скончался от наркотического опьянения. Обстоятельства выясняют.