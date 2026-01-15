Новости
Задержанный в Новошахтинске мужчина мог умереть от наркотического опьянения
Стали известны подробности смерти местного жителя в отделении полиции. Днем 11 января мужчина погиб в отделении полиции.

Напомним, днем 11 января женщина сообщила о грабеже в полицию. Якобы мужчина украл ее телефон и деньги. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел.

Там он почувствовал себя плохо. Сотрудники вызвали скорую помощь на место, но спасти его не удалось. Предварительно, он скончался от наркотического опьянения. Обстоятельства выясняют.
Фото: Rostov.ru
