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В Ростове на Станиславского загорелась «Киа Оптима»

В Ростове на Станиславского загорелась «Киа Оптима»
В Ростове-на-Дону загорелся легковой автомобиль. ЧП случилось в ночь на 12 января.

По предварительным данным, около 18:30 по улице Станиславского ехала «Киа Оптима». В районе дома № 217 произошло ДТП, из-за чего машина начал гореть. Очевидцы сообщают, что автомобилист успел выйти из горящей машины. На место вызвали пожарных. В тушении участвовали восемь специалистов на двух единицах спецтехники. На ликвидацию пожара ушло примерно десять минут.

К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: соцсети
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