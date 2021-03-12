Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Шолохова в ДТП пострадал мужчина

В Ростове на Шолохова в ДТП пострадал мужчина
В донской столице в ДТП с участием двух иномарок пострадал один из водителей. Происшествие случилось вечером 15 марта на проспекте Шолохова, в районе старого аэропорта.

По словам свидетелей аварии, мужчина на «Шевроле Ланос» на развороте не уступил дорогу «Хендай». Произошло столкновение. От удара «Ланос» отбросило в дерево. Иномарка буквально превратилась в груду метала: помялся капот, разбилось лобовое стекло, отпал бампер.

В результате аварии водитель «Шевроле» разбил себе голову, сломал плечо и ногу, а также получил ссадины и синяки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.