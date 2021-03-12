В Ростове на Шолохова в ДТП пострадал мужчина

В донской столице в ДТП с участием двух иномарок пострадал один из водителей. Происшествие случилось вечером 15 марта на проспекте Шолохова, в районе старого аэропорта.По словам свидетелей аварии, мужчина на «Шевроле Ланос» на развороте не уступил дорогу «Хендай». Произошло столкновение. От удара «Ланос» отбросило в дерево. Иномарка буквально превратилась в груду метала: помялся капот, разбилось лобовое стекло, отпал бампер.В результате аварии водитель «Шевроле» разбил себе голову, сломал плечо и ногу, а также получил ссадины и синяки.