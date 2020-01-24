На Шолохова в Ростове в столкновении двух иномарок погибла женщина



На проспекте Шолохова в донской столице в ДТП погибла женщина. Трагическое происшествие случилось днем 26 января в районе дома № 253 по проспекту Шолохова.



По предварительным данным, 70-летний мужчина на «Киа Рио» во время разворота не выполнил требование дорожного знака и врезался в «БМВ Х7». От удара «Рио» отбросило на столб.



- В результате аварии 65-летняя пассажирка «Киа» погибла на месте происшествия, - отметили в региональном УГИБДД. – Водитель этого же авто пострадал и был доставлен в медучреждение.