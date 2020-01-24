Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Шолохова в Ростове в столкновении двух иномарок погибла женщина

На Шолохова в Ростове в столкновении двух иномарок погибла женщина
На проспекте Шолохова в донской столице в ДТП погибла женщина. Трагическое происшествие случилось днем 26 января в районе дома № 253 по проспекту Шолохова.

По предварительным данным, 70-летний мужчина на «Киа Рио» во время разворота не выполнил требование дорожного знака и врезался в «БМВ Х7». От удара «Рио» отбросило на столб.

- В результате аварии 65-летняя пассажирка «Киа» погибла на месте происшествия, - отметили в региональном УГИБДД. – Водитель этого же авто пострадал и был доставлен в медучреждение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.