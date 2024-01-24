В Ростове на Северном после ДТП легковушка врезалась в столб

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в столб. Авария произошла 23 января на пересечении улицы Фурмановской и переулка Ольховского.По словам очевидцев, «Хендай Сонату» от сильного удара занесло на автодороге. Транспорт на большой скорости врезался в столб. На снимках видно, что переднюю часть легковушки смяло.Не исключено, что теперь водителю транспорта придется крупно потратиться на ремонт.При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли пострадавшие, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали случившееся.