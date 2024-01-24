Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Северном после ДТП легковушка врезалась в столб

В Ростове на Северном после ДТП легковушка врезалась в столб
В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в столб. Авария произошла 23 января на пересечении улицы Фурмановской и переулка Ольховского.

По словам очевидцев, «Хендай Сонату» от сильного удара занесло на автодороге. Транспорт на большой скорости врезался в столб. На снимках видно, что переднюю часть легковушки смяло.

Не исключено, что теперь водителю транспорта придется крупно потратиться на ремонт.

При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли пострадавшие, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали случившееся.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.