В Ростове на проспекте Михаила Нагибина загорелась легковушка

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В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина на ходу загорелась иномарка. Происшествие случилось днем 17 марта.Около 15:00 водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался в сторону площади Гагарина. В районе ДГТУ машина воспламенилась. Огонь за считанные секунды охватил всю переднюю часть легковушки.Автомобилист выскочил из салона и вызвал спасателей. На место приехали четыре пожарных на одной автоцистерне. Они быстро справились со стихией.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания, пока не известна.