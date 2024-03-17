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В Ростове на проспекте Михаила Нагибина загорелась легковушка

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина загорелась легковушка
В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина на ходу загорелась иномарка. Происшествие случилось днем 17 марта.

Около 15:00 водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался в сторону площади Гагарина. В районе ДГТУ машина воспламенилась. Огонь за считанные секунды охватил всю переднюю часть легковушки.

Автомобилист выскочил из салона и вызвал спасателей. На место приехали четыре пожарных на одной автоцистерне. Они быстро справились со стихией.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания, пока не известна.
Фото: социальные сети
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