В Шахтах на ходу вспыхнула легковушка

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В Шахтах на ходу произошло возгорание автомобиля «Форд С-Макс». Происшествие случилось 6 февраля примерно в 12:30.По словам свидетелей, водитель легковушки двигался по улице Победы. У дома № 56 из-под капота машины начал идти дым, а затем транспорт стал гореть. Водитель автомобиля немедленно остановился. Мужчина не смог самостоятельно ликвидировать возгорание и вызвал спасателей.На вызов прибыли четыре пожарных на одной автоцистерне. Им потребовалось десять минут, чтобы потушить огонь.- Площадь возгорания составила примерно один квадратный метр, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате ЧП никто не пострадал.