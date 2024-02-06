Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Шахтах на ходу вспыхнула легковушка

В Шахтах на ходу вспыхнула легковушка
В Шахтах на ходу произошло возгорание автомобиля «Форд С-Макс». Происшествие случилось 6 февраля примерно в 12:30.

По словам свидетелей, водитель легковушки двигался по улице Победы. У дома № 56 из-под капота машины начал идти дым, а затем транспорт стал гореть. Водитель автомобиля немедленно остановился. Мужчина не смог самостоятельно ликвидировать возгорание и вызвал спасателей.

На вызов прибыли четыре пожарных на одной автоцистерне. Им потребовалось десять минут, чтобы потушить огонь.

- Площадь возгорания составила примерно один квадратный метр, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате ЧП никто не пострадал.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.