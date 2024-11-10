В Ростове на Малиновского сгорел грузовой автомобиль

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В Ростове на Малиновского полностью сгорел КамАЗВ Ростове на Западном сгорел большегруз марки «КамАЗ». Происшествие случилось 10 ноября на улице Малиновского.Около 6:00 в районе дома №77 произошло возгорание грузового автомобиля. Очевидцы сообщили о происшествии в пожарную службу.На место ЧП прибыли восемь огнеборцев и две пожарные машины. Через полчаса спасатели полностью потушили огонь. К счастью, никто не пострадал.В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что причины возгорания устанавливаются.