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В Ростове на Малиновского сгорел грузовой автомобиль

В Ростове на Малиновского сгорел грузовой автомобиль
В Ростове на Малиновского полностью сгорел КамАЗ

В Ростове на Западном сгорел большегруз марки «КамАЗ». Происшествие случилось 10 ноября на улице Малиновского.

Около 6:00 в районе дома №77 произошло возгорание грузового автомобиля. Очевидцы сообщили о происшествии в пожарную службу.

На место ЧП прибыли восемь огнеборцев и две пожарные машины. Через полчаса спасатели полностью потушили огонь. К счастью, никто не пострадал.

В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что причины возгорания устанавливаются.
Фото: соцсцети.
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