В Шахтах мужчина упал с 7-го этажа и разбился насмерть
В Шахтах местный житель выпал из окна многоэтажки и насмерть разбился. Трагедия случилась на улице Хабарова, 18Б утром 4 марта. Мужчина выпал из окна собственной квартиры на 7-м этаже, где проживал с супругой.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Спасти выпавшего не удалось. Травмы при падении оказались несовместимыми с жизнью.
Порталу DonDay Шахты удалось выяснить, что за несколько минут до смерти к пенсионеру приезжала скорая помощь. Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием с выраженным болевым синдромом. Мужчина вызвал скорую помощь, чтобы ему вкололи обезболивающее.