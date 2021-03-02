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В Шахтах мужчина упал с 7-го этажа и разбился насмерть

В Шахтах мужчина упал с 7-го этажа и разбился насмерть
В Шахтах местный житель выпал из окна многоэтажки и насмерть разбился. Трагедия случилась на улице Хабарова, 18Б утром 4 марта. Мужчина выпал из окна собственной квартиры на 7-м этаже, где проживал с супругой.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Спасти выпавшего не удалось. Травмы при падении оказались несовместимыми с жизнью.

Порталу DonDay Шахты удалось выяснить, что за несколько минут до смерти к пенсионеру приезжала скорая помощь. Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием с выраженным болевым синдромом. Мужчина вызвал скорую помощь, чтобы ему вкололи обезболивающее.

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