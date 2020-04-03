В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего два года назад мужчину

Пропавшего два года назад мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. Ориентировка на розыск 66-летнего Евгения Грачёва появилась днём 7 апреля.Его ищут с 16 января 2017 года. В тот день он вышел из своего дома в Железнодорожном районе около 5 часов и до сих пор не вернулся.По данным регионального ГУ МВД, рост Евгения Грачёва — примерно 175-180 сантиметров, телосложение среднее. У него русский тип лица, чёрные волосы с сединой, на лбу имеет небольшой шрам в виде воронки.Он был одет в болоньевую курту чёрного цвета и чёрное спортивное трико, на ногах — чёрные туфли. При себе имел паспорт, водительское удостоверение и СНИЛС.Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по номерам: 8(863) 249-14-90, (863) 249-13-01 или 02, 020 – с мобильного.