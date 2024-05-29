В Ростове-на-Дону без вести пропал 32-летний мужчина

Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове-на-Дону разыскивают 32-летнего мужчину. Близкие ничего не слышали об Алексее Дрожжине с 19 мая.Примерно 10 дней назад Алексей покинул свой дом и ушёл в неизвестном направлении. Когда друзья и близкие не смогли дозвониться мужчине, они обратились за помощью. К поискам подключились полицейские и волонтеры.Рост Алексея - 168 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы на голове сбриты, карие глаза.Последний раз мужчину видели в футболке и серых шортах. На ноги он обул желтые кроссовки и взял серо-синий рюкзак темных оттенков.Если у вас есть любая информация о местонахождении Алексея, позвоните по телефону: 112.