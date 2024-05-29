Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону без вести пропал 32-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 32-летний мужчина
В Ростове-на-Дону разыскивают 32-летнего мужчину. Близкие ничего не слышали об Алексее Дрожжине с 19 мая.

Примерно 10 дней назад Алексей покинул свой дом и ушёл в неизвестном направлении. Когда друзья и близкие не смогли дозвониться мужчине, они обратились за помощью. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

Рост Алексея - 168 сантиметров, у него плотное телосложение, волосы на голове сбриты, карие глаза.

Последний раз мужчину видели в футболке и серых шортах. На ноги он обул желтые кроссовки и взял серо-синий рюкзак темных оттенков.

Если у вас есть любая информация о местонахождении Алексея, позвоните по телефону: 112.
Фото: ЛизаАлерт.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.