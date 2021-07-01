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Ушел на рыбалку: в Ростовской области подросток утонул в реке

Ушел на рыбалку: в Ростовской области подросток утонул в реке
В Ростовской области подросток утонул в реке. Трагедия случилась в хуторе Семимаячном Белокалитвинского района 30 июня.

В то утро 13-летний мальчик ушел на рыбалку к реке Кундрючья. Мальчика не было весь день. Когда он не вернулся и к вечеру, отец шестиклассника забил тревогу. Он позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Вскоре правоохранители нашли школьника мертвым. Труп унесло по течению, поэтому его обнаружили в 50 метрах от места рыбалки.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, на теле подростка не обнаружили следов насильственной смерти.

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