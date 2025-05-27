В Ростове машина сбила 12-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону пострадал 12-летний подросток в результате ДТП. Инцидент случился 26 мая примерно в 19:30.
По информации УГИБДД региона, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. Авария произошла на улице Баграмяна, возле дома № 2А. На момент происшествия за рулем автомобиля «Киа Рио» находился 47-летний мужчина. Внезапно на дорогу выбежала девочка, из-за чего водитель не успел отреагировать и сбил подростка.
После аварии девочку госпитализировали.