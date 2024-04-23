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В Ростове экстренно эвакуировали поликлинику МВД на Московской

В Ростове экстренно эвакуировали поликлинику МВД на Московской
В Ростове экстренно эвакуировали поликлинику МВД на Московской, 77. Происшествие случилось 23 апреля.

Примерно в 16:00 администрация медицинского учреждения вывела сотрудников на улицу. Здание врачи и персонал покинули прямо в медицинских халатах.

- Рабочий день подходил к концу, как вдруг нам сказали немедленно покинуть здание поликлиники, - рассказал один из врачей.

Уже около часа сотрудники не могут войти внутрь медучреждения.

Официальных комментариев по этому поводу не давали. Территорию учреждения оцепили сигнальной лентой. На месте работают сотрудники Росгвардии.
Фото: Ростов ру
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