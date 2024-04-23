Фото: Ростов ру

В Ростове экстренно эвакуировали поликлинику МВД на Московской, 77. Происшествие случилось 23 апреля.Примерно в 16:00 администрация медицинского учреждения вывела сотрудников на улицу. Здание врачи и персонал покинули прямо в медицинских халатах.- Рабочий день подходил к концу, как вдруг нам сказали немедленно покинуть здание поликлиники, - рассказал один из врачей.Уже около часа сотрудники не могут войти внутрь медучреждения.Официальных комментариев по этому поводу не давали. Территорию учреждения оцепили сигнальной лентой. На месте работают сотрудники Росгвардии.