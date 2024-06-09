В Ростове из-за ливня улица Текучева превратилась в реку

Фото: социальные сети

В Ростове-на-Дону улица Текучева ушла под воду. Кадры с места потопа горожане опубликовали в соцсетях 9 июня.На снимках видно, что проезжая часть превратилась в полноводную реку. Машины буквально проплывают по дороге. Пешеходы не могут перебраться на другую сторону улицы из-за огромного количества воды.- Передвигаться по улице можно только на надувной лодке или в ластах, — написал пользователь сети. — Сколько машин затонуло, страшно представить. Ливневки не справляются с объемом выпавших осадков.Напомним, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные дожди в сочетании с грозой и градом ожидаются до конца суток 9 июня.