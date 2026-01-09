Новости
В Ростове из-за буйных пассажиров таксист открыл стрельбу

В Ростове из-за буйных пассажиров таксист открыл стрельбу. Происшествие случилось 8 января.

Компания из шести человек вызвала такси, вероятно, рассчитывая уместиться в одно авто. На вызов приехал 47-летний водитель. Мужчина отказался принимать всех пассажиров, за что шумная компания начала бить по его машине.

Водитель достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов. Дебоширы убежали.

Теперь их разыскивает полиция.
Фото: Дондей
