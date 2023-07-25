В Ростове мужчина открыл стрельбу на заправке

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу из охолощенного автомата на заправке. ЧП случилось ночью 23 июля на проспекте Космонавтов.На заправке недалеко от парка «Дружба» между двумя водителями случился конфликт. Ссора быстро переросла в драку. После случившегося владелец автомобиля марки «Инфинити» достал из салона оружие и начал стрелять в воздух. Испуганные сотрудники АЗС вызвали на место полицию.По данным ГУ МВД по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.Напомним, ранее в поселке Темерницком Аксайского района случилась аналогичная ситуация. Выпивший мужчина начал стрелять из травматического пистолета из-за громких соседей.