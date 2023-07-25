В Ростове мужчина открыл стрельбу на заправке
В Ростове-на-Дону мужчина открыл стрельбу из охолощенного автомата на заправке. ЧП случилось ночью 23 июля на проспекте Космонавтов.
На заправке недалеко от парка «Дружба» между двумя водителями случился конфликт. Ссора быстро переросла в драку. После случившегося владелец автомобиля марки «Инфинити» достал из салона оружие и начал стрелять в воздух. Испуганные сотрудники АЗС вызвали на место полицию.
По данным ГУ МВД по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее в поселке Темерницком Аксайского района случилась аналогичная ситуация. Выпивший мужчина начал стрелять из травматического пистолета из-за громких соседей.