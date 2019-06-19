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В Ростове из горящей многоэтажки эвакуировали более 30 человек

В Ростове из горящей многоэтажки эвакуировали более 30 человек
В Ростове-на-Дону в 25-этажном доме произошло задымление. Происшествие случилось вечером 20 июня в одном из домов на улице Веры Пановой.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, произошло задымление электрических счетчиков на 8-м, 9-м и 13-м этажах. 32 жителя дома были эвакуированы. В это время спасатели обесточили дом и ликвидировали задымление.

- В ликвидации ЧС были задействованы 24 человека и восемь единиц техники, - прокомментировали в ведомстве.

Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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