В Ростове из горящей многоэтажки эвакуировали более 30 человек



В Ростове-на-Дону в 25-этажном доме произошло задымление. Происшествие случилось вечером 20 июня в одном из домов на улице Веры Пановой.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, произошло задымление электрических счетчиков на 8-м, 9-м и 13-м этажах. 32 жителя дома были эвакуированы. В это время спасатели обесточили дом и ликвидировали задымление.



- В ликвидации ЧС были задействованы 24 человека и восемь единиц техники, - прокомментировали в ведомстве.



Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.