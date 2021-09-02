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В Ростове ищут пару, избившую подростка

В Ростове ищут пару, избившую подростка
В Ростове-на-Дону полиция разыскивает пару молодых людей, избивших и ограбивших 14-летнего мальчика, пишет donday.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области. Инцидент произошел в СНТ «Садовод» в переулке Дубравном 3 сентября около 14:00.

Парень и девушка нанесли подростку несколько ударов, в том числе по голове, и отобрали у него телефон и наушники.

Несовершеннолетнего Сашу после случившегося госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. Его мама обратилась с заявлением в полицию.

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