Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области разыскивают двоих парней, ограбивших и избивших пожилых супругов

В Ростовской области разыскивают двоих парней, ограбивших и избивших пожилых супругов
В Ростовской области разыскивают двоих парней, ограбивших и избивших пожилых супругов. Происшествие случилось в ночь на 9 марта в Семикаракорске.

По информации DonDay.ru, двое злоумышленников в 19-м переулке постучались в дверь одного из частных домов. Жильцам - пожилым супругам, парни представились сотрудниками правоохранительных органов.

Когда пенсионеры открыли дверь, подозреваемые ворвались к ним домой и начали бить их палками, требуя денег. Как только они получили около миллиона рублей, злоумышленники ушли с места происшествия.

После случившегося супругам понадобилась помощь врачей. Пенсионера с травмами госпитализировали. Его жена отделалась лишь незначительными ушибами.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Одному из подозреваемых на вид - 20-25 лет. У парня худощавое телосложение, рост - около 170 сантиметров и черные волосы.

Второму злоумышленнику на вид - также 20-25 лет. У подозреваемого среднее телосложение, рост - около 160 сантиметров и светлые волосы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.