В Ростовской области разыскивают двоих парней, ограбивших и избивших пожилых супругов



В Ростовской области разыскивают двоих парней, ограбивших и избивших пожилых супругов. Происшествие случилось в ночь на 9 марта в Семикаракорске.



По информации DonDay.ru, двое злоумышленников в 19-м переулке постучались в дверь одного из частных домов. Жильцам - пожилым супругам, парни представились сотрудниками правоохранительных органов.



Когда пенсионеры открыли дверь, подозреваемые ворвались к ним домой и начали бить их палками, требуя денег. Как только они получили около миллиона рублей, злоумышленники ушли с места происшествия.



После случившегося супругам понадобилась помощь врачей. Пенсионера с травмами госпитализировали. Его жена отделалась лишь незначительными ушибами.



- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.



Одному из подозреваемых на вид - 20-25 лет. У парня худощавое телосложение, рост - около 170 сантиметров и черные волосы.



Второму злоумышленнику на вид - также 20-25 лет. У подозреваемого среднее телосложение, рост - около 160 сантиметров и светлые волосы.



